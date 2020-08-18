ООО «ТНС энерго Пенза» информирует клиентов об изменениях в законодательстве

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза»информирует своих потребителей об изменениях в законодательстве.

С июля 2020 года вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Поправки касаются многоквартирных домов, в которых действует непосредственная форма управления, либо форма управления не выбрана или не реализована.

Согласно изменениям, расчет платы за электроэнергию на содержание общего имущества (СОИ) будет вестись по показаниям общедомовых приборов учёта, то есть исходя из фактического потребления. Полученный объем будет полностью распределяться между собственниками помещений в многоквартирном доме. Ранее начисления за СОИ производились в рамках норматива.

Новый порядок будет отражен в квитанциях, начиная с документа за июль. ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам о необходимости полной и своевременной оплаты электроэнергии как за индивидуальное потребление, так и за содержание общего имущества.