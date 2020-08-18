Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Пензенского района поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Ключевского в селе Воскресеновка обнаружен мертвым местный житель. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

О том, что причины его смерти носили криминальный характер, полицейские выяснили при осмотре трупа мужчины. На теле 41-летнего сельчанина имелись многочисленные телесные повреждения. О случившемся в полицию сообщил сосед потерпевшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 1965 и 1987 годов рождения, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Они признались в содеянном. И пояснили, что потерпевший одному из подозреваемых должен был вернуть 8 тысяч рублей, которые ранее занимал, но еще не вернул. Оба приятеля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправились в гости к потерпевшему, чтобы узнать, когда тот вернет долг. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого двое поочередно избивали хозяина дома кухонным половником. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело. Двое злоумышленников заключены под стражу.