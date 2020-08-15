В эфире телеканала «Россия 24» состоится премьерный показ очередного документального фильма о следственной работе - «Игра на поражение. Дело банды ГТА», подготовленного ООО «Фонд национального кино «Патриот» при содействии Следственного комитета России.

Лента - часть уникального проекта «Профессия - следователь», повествующего о современных следователях - офицерах Следственного комитета России, их службе, а также применяемых в ведомстве технологиях для установления лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Фильм посвящен раскрытию серии прогремевших на территории нескольких регионов России преступлений и задержанию участников так называемой банды «ГТА», совершивших более 16 убийств с целью завладения имуществом потерпевших, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Эксклюзивные интервью, кадры оперативных съёмок и реконструкции - всё о том, как следователям удалось выйти на членов жестокой банды, смотрите в эфире телеканала «Россия 24» 15 августа в 16.05 и 16 августа в 13 и 17 часов по московскому времени.