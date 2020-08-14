Пресс-служба ООО "ТНС энерго Пенза"

Современные способы дистанционного обслуживания позволяют сделать процесс оплаты счетов не только быстрым и удобным, но и безопасным.

Имея доступ к компьютеру, либо мобильному устройству с выходом в Интернет, потребители могут осуществлять платежи без комиссии при помощи: - официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru; - «Личного кабинета»; - мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOS и Android OS).

Указанные сервисы всегда подскажут точную сумму к оплате, если под рукой не окажется квитанции, и позволяют передать показания индивидуального прибора учета электроэнергии.

Кроме того, оплатить полученные счета можно в банковских терминалах при помощи QR-кода, а также в почтовых отделениях, банкоматах и интернет-банках по реквизитам, указанным в платежных документах.

Подключить дистанционные сервисы «ТНС энерго» можно самостоятельно либо направив заявку на электронную почту vopros@penza.tns-e.ru с указанием номера лицевого счета.