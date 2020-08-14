Начало совместной работы

Работа предстояла без преувеличения ювелирная - с точностными характеристиками, составляющими 0.002 м. Для контроля изготовления деталей на предприятие прибыл технический директор АО «СТП-ЗСУ-Саста» Владимир Михайленко.

«Перед нашими специалистами стояла задача обработать 24 детали с высокой точностью и в очень сжатые сроки, с чем мы успешно справились», - отметил Сергей Митясов, заместитель генерального директора по производству компании «СтанкоМашСтрой».

Это уже не первый визит представителей «СТП-ЗСУ-Саста» на «СтанкоМашСтрой». Впервые они посетили предприятие еще в конце 2009 года, ознакомились с технологическими возможностями, наметили планы на дальнейшее сотрудничество.

В настоящее время достигнута договоренность о совместном производстве первой партии высокоточных деталей шпиндельных узлов для токарно-фрезерных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ. Совместная работа двух предприятий позволит достичь высокой эффективности производства и снижения стоимости, благодаря рациональному использованию мощностей и имеющихся ресурсов.