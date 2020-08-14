В Пензе была слышна стрельба из автомата

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №3 города Пензы поступило сообщение от жителя Октябрьского района о том, что в ночное время по улице Одесской слышны выстрелы. Очевидец рассказал, что во дворе жилого дома собралась компания молодых людей, один из которых произвел несколько выстрелов в воздух из предмета, внешне похожего на автомат. По указанному адресу незамедлительно выехали полицейские и сотрудники Росгвардии.

Стражи порядка задержали троих молодых людей, которые находились рядом с автомобилем «Лада Приора». В ходе осмотра транспортного средства сотрудниками следственно-оперативной группы в багажнике был обнаружен и изъят предмет, похожий на автомат, а также патроны к нему. Изъятое было направлено на экспертизу.

Стрелявшим на улице в ночное время оказался житель республики Мордовия 1992 года рождения. Молодой человек был доставлен в полицию, где признал свою вину полностью и в содеянном раскаялся.Данный поступок он совершил по глупости.

По заключению эксперта, указанный автомат не является огнестрельным оружием (охолощен). Но, несмотря на это, молодой человек будет привлечен к уголовной ответственности.

По данному факту отделом дознания ОП№3 УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.