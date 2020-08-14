Праздник двора на улице Плеханова Пензы

Пресс-служба Администрации Пензы

Организовали его администрация Ленинского района и Молодежный центр «Юность» для жителей многоквартирных домов №12,16,18 по улице Плеханова.

И теплый летний вечер наполнился детским смехом, радостью общения и музыкой. Ну а вокальные номера в исполнении солистов вокальной студии «Фэнтази»стали изюминкой праздника, который объединил жителей разных поколений. Все пели, танцевали и веселились от души.

Каждый смог испытать свои силы и получить заряд позитива в игре «Яркое море».