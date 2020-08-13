Более 130 тысяч учеников пойдут в пензенские школы 1 сентября

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1 сентября пензенские школы начнут обучение в очном режиме с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщил и.о. начальника Управления образования города Пензы Федор Клемин на заседании постоянной комиссии городской Думы по социальным вопросам.

– Приемка общеобразовательных учреждений к новому учебному году проходит в Пензе с 15 июля по 15 августа. Предъявлены все 115 образовательных учреждений, – рассказал Федор Клемин. - Акты о стопроцентной готовности 115 учреждений подписаны Госпожнадзором и ГОЧС. Росгвардия подписала 70 учреждений.

Он уточнил, что акты готовности 18-ти учреждений подписаны с условием выполнения ряда предписаний, еще один детский сад – под гарантийное письмо сроком до 15 ноября этого года.

В пресс-службе пензенской городской администрации сообщили, что в этом году на капитальный и текущий ремонты, разработку проектно-сметной документации, монтажные работы, приобретение оборудования предусмотрено 206 миллионов 453 тысяч рублей.

Кроме того, две новые школы на 800 и 1100 мест будут открыты в наступающем учебном году в микрорайоне Арбеково.

По сообщению пресс-службы регионального Министерства образования 1 сентября в школы Пензенской области пойдут 130731 человек, что на 3000 учеников больше, чем в прошлом учебном году. Из них 13957 человек пойдут «первый раз в первый класс», а 5790 будущих выпускников закончат свой последний учебный год в школе.

По данным на 12 августа, во всей Пензенской области прошли приемку 73% образовательных организаций. В регионе основной период приемки завершается чуть позже, чем в городе – 17 августа.