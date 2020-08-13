В Пензенской области отремонтируют 50 водонапорных башен

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В населенных пунктах Пензенской области на этот год запланировано капитально отремонтировать 50 и построить три водонапорные башни. На 27 объектах ремонт уже завершен.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, работы ведутся в рамках государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 – 2024 годы».

Всего по программе в 2020 году проводится реконструкция, капитальный ремонт и строительство 136 объектов водоснабжения и водоотведения. Из бюджета Пензенской области на эти цели выделено 135 миллионов рублей.

Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области направило в администрации городов и районов письмо с рекомендациями по разработке проектов и подготовке заявок на аналогичные работы в 2021 году.