Жителей Саранска предупреждают о сильном ветре

В Саранске на 14 августа объявлено оперативное предупреждение. По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 14 августа местами по республике ожидается усиление северо-западного ветра, днем местами порывы до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мордовии и рассказали, что делать, чтобы не пострадать от стихии. При сильном ветре рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов. Машину лучше поставить в гараж, если его нет, то парковаться стоит вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также следует избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов. При необходимости можно обратиться по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов) и «112» (с мобильных аппаратов). Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе г.о. Саранск по телефону (8342) 24-07-07.