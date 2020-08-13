«СтанкоМашСтрой» вошел в число лауреатов регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги»

Компания «СтанкоМашСтрой» в очередной раз подтвердила качество свой продукции и вошла в число лауреатов регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области» по Программе «100 Лучших товаров России». Торжественная церемония награждения состоялась 7 августа 2020 г. в конференц-зале областного правительства. Диплома удостоен универсальный токарно-винторезный станок серии СТ 16К25.

Конкурс проводится ежегодно уже на протяжении 23 лет и призван содействовать выпуску конкурентоспособной высококачественной продукции отечественного производства. В этом году на региональном этапе было рассмотрено 88 заявок от 41 предприятия и организации региона, из которых 53 вида товаров и услуг был отмечены дипломами. Именно они будут представлять Пензенскую область на федеральном этапе Программы «100 лучших товаров России».

На предприятии качеству выпускаемого металлообрабатывающего оборудования уделяется особое внимание. Ежеквартально проводятся Дни качества, вносятся изменения, позволяющие улучшить качественные характеристики выпускаемых станков и быть конкурентоспособными как на отечественном рынке, так и за рубежом.