«СтанкоМашСтрой» продолжает увеличивать объемы экспорта

Один из крупнейших немецких дилеров, с которым компанию связывают тесные партнерские отношения уже на протяжении нескольких лет, с 2017 года, приобрел два универсальных токарно-винторезных станка СТ16к25б/1500 с устройством цифровой индикации и один станок СТ16к25б/2000. Все три единицы с подготовкой под установку быстросменного резцедержателя Multifix.

Оборудование полностью соответствует европейским стандартам и заслуженно пользуется спросом у немецких промышленников за высокое качество, точность, надежность, производительность.

Один станок предназначен для конечного потребителя, а два других будут представлены в шоуруме для привлечения внимания европейских машиностроителей к российскому оборудованию. Кроме того, дилер планирует экспонировать станки производства «СтанкоМашСтрой» на немецких региональных выставках.