Ушел из дома в селе Рождествено и не вернулся

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Органами следственного управления СК России по Республике Мордовия разыскивается Амбарян Отар Галустович, 1 мая 1956 года рождения.

По данным следствия, в период с апреля 2003 по сентябрь 2018 года, точная дата следствием не установлена, Отар Амбарян ушел из дома, расположенного в селе Рождествено Ичалковского района Республики Мордовия, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого: рост около 180 см, среднего телосложения, на бедре имеется послеоперационный шрам длиной 6 см.

Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении Отара Амбаряна, либо обстоятельствах его исчезновения, просьба обращаться в Ичалковский межрайонный следственный отдел: Республика Мордовия, п. Ромоданово, ул. Ленина, 138 "Б", либо по телефонам: 8(83438) 2-90-64 или 02.