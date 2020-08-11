Слишком красива: пять фото фигуристой внучки Михаила Боярского

Внучка актера Михаила Боярского Екатерина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка - настоящая красавица с очень привлекательной внешностью. 21-летняя Екатерина является обладательницей пышных форм. Девушка активно ведет блог, в котором размещает фото в бикини и топах, подчеркивая выдающиеся достоинства своей фигуры.

В отличие от своей звездной родни Старшая внучка Михаила Боярского не является публичной персоной. При этом у яркой блондинки довольно многочисленная армия поклонников. Десятки тысяч человек восхищаются ее красотой.

Катя любит путешествовать, а также часто публикует снимки в бикини и топах. Подписчики постоянно находятся под впечатлением от форм девушки. Они осыпают ее комплиментами. Негативных отзывов под эффектными снимками красавицы просто не найти.

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