Крупнейшее агропромышленное предприятие страны

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В 2019 году группа компаний «Русмолко» приступила к реализации новой инвестиционной программы объёмом 4,6 миллиарда рублей. К концу текущего года в Сердобском районе должен быть достроен крупнейший в стране молочно-товарный комплекс замкнутого цикла, рассчитанный на 5200 голов дойного стада. Общее поголовье составит 10400.

Реализация проекта предусматривает возведение коровников, телятников, доильно-молочного блока с залами «Карусель» на 80 мест каждый, что позволит одновременно доить свыше 1000 коров в час.

В конце 2019 года в эксплуатацию введена первая очередь комплекса, рассчитанная на 2500 голов дойного стада. Это 50 производственных объектов стоимостью свыше 2,3 млрд рублей.

Возведение второй очереди, состоящей из 17 объектов стоимостью 865 млн рублей, должна быть завершена в декабре.

В ходе делового общения с представителями группы компаний, губернатор высоко оценил работу агропромышленного холдинга.

«В самые сжатые сроки реализуете этот масштабный проект, - отметил Иван Белозерцев. - Спасибо вам огромное. Рабочие места, которые создаются, для нас очень важны. И особенно, для Сердобского района».

Планируется, что по окончании строительства молочно-товарного комплекса будет открыто 350 новых вакансий. Глава субъекта Федерации обратил внимание на современные, комфортные условия труда для работников, использование высокотехнологичных методов в организации производства.

Иван Белозерцев указал на наличие всех составляющих, необходимых для работы молочного комплекса - трудовых ресурсов, земель сельскохозяйственного назначения, а значит, и возможности заготавливать корма для животных, выращивая культуры в окрестностях молочных ферм.

«Более удачного решения, чем размещение объектов в Сердобском районе, «Русмолко» сложно было найти», - констатировал губернатор.

Общее поголовье на текущий момент составляет около 7500 голов. С начала 2020 года произведено 7890 тонн молока. На конец года производство молока достигнет 150 тонн в сутки, будет произведено 27400 тонн за 2020 год.