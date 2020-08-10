Пресечена деятельность запрещенной религиозной организации

Пресс-служба УФСБ РФ по Республике Мордовия

Управлением ФСБ России по Республике Мордовия совместно с сотрудниками регионального МВД и при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы активистов запрещенной международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» из числа жителей Ромодановского и Лямбирского районов Республики Мордовия.

Подозреваемые вину в совершении указанных преступлений признали полностью. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках проведения обысков по местам регистрации и жительства фигурантов, а также в мечетях г. Саранска, с. Белозерье Ромодановского района РМ и с. Латышовка Кадошкинского района РМ изъято более 1 тысячи экземпляров религиозной литературы, в том числе включенной в Федеральный список экстремистских материалов, либо с признаками экстремизма.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремисткой организации).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отмечает пресс-служба УФСБ России по Республике Мордовия.