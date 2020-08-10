Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка

За два последних месяца в рамках четырех выпусков таких бумаг было привлечено более 2,4 млрд рублей средств VIP-клиентов. Всего в 2020 году уже было размещено более 40 выпусков инвестиционных облигаций на сумму свыше 11 млрд рублей. На следующей неделе начинается сбор заявок еще по двум новым выпускам таких бумаг: базовыми активами по ним являются золото и акции крупнейших американских компаний.

Инвестиционные облигации предлагают возможность получить более высокую потенциальную доходность в сравнении с классическими облигациями, которая зависит от динамики базовых активов. По бумагам гарантирована полная сохранность капитала: по истечению срока обращения облигация погашается по номиналу.

«В условиях высокой волатильности рынков и при снижении ставок по депозитам многие наши клиенты предпочитают активно вовлекаться в инвестирование. Для клиентов с консервативным профилем мы предлагаем придерживаться «защитной» стратегии и рассмотреть инвестиционные облигации банка ВТБ», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Повышенным спросом стали пользоваться так называемые «клубные» выпуски, которые содержат в основе уникальную идею на рост индекса или дают возможность получать повышенный купонный доход. «Клубные» выпуски формируются эксклюзивно для Private Banking с учетом клиентских предпочтений. 15 июня был запущен выпуск двух клубных идей «Фармацевтика» и «Отраслевые лидеры», собравших за две недели подписки более 1,2 млрд рублей средств VIP-клиентов. 3 августа прошло размещение второго выпуска «клубных» бумаг - «Глобальный fintech» и «Бенефициары рыночной волатильности», которые принесли также порядка 1,2 млрд рублей.

«Около половины продаж пока стабильно приходится на Москву, далее идут города миллионники, что говорит о постепенном вовлечении наших клиентов и существовании еще достаточно большого потенциала для продвижения данного продукта в регионах. Мы уверены, что до конца года будет идти заметный рост подписки на инвестиционные облигации по всей сети, так как ядром сформировавшегося продукта стала регулярная обратная связь с VIP-клиентами, с одной стороны, и стремление держать руку на пульсе движения рынков, диктующих консервативную политику инвестирования, с другой», - добавил Дмитрий Брейтенбихер.

Справочно:

Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению банковским капиталом и обслуживанию VIP клиентов банка и членов их семей. Клиентам доступны широкий ассортимент банковских и небанковский продуктов, предлагаемых на индивидуальных условиях. Private Banking ВТБ обеспечивает уникальные условия доступа к современным инструментам управления активами, эксклюзивным продуктам, в том числе нефинансового характера. Family office ВТБ в структуре подразделения оказывает услуги по налоговому и юридическому сопровождению деятельности клиентов