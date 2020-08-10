Ушел из жизни капитан 1-го ранга в отставке Сергей Алексеевич Цигвинцев

Сергей Алексеевич Цигвинцев

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Владимир Мутовкин, глава администрации города Пензы Андрей Лузгин выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким председателя Пензенского областного совета ветеранов, ветерана Военно-Морского флота, капитана 1-го ранга в отставке Сергея Алексеевича Цигвинцева, ушедшего из жизни на 67-м году жизни.

Сергей Алексеевич Цигвинцев родился 13 апреля 1954 года в Башкирии.

В 1976 году окончил Высшее Военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова в Ленинграде по специальности «Гидроакустик атомных подводных лодок.

С 1976 по 1988 гг. проходил службу на Северном флоте на атомных торпедных подводных лодках. Районы патрулирования: Северная Атлантика, восточное побережье США, Средиземное море.

С 1988 по 1997 гг. проходил службу на командном пункте 1-й флотилии атомных подводных лодок.

С 1997 года пенсионер Министерства обороны РФ.

После выхода на пенсию принимал активное участие в деятельности ветеранских общественных организаций, был членом Пензенского Морского Собрания. С 2012 по 2015 гг. – председатель Пензенского Морского Собрания. С 2015 года возглавлял Пензенский областной совет ветеранов.

С.А. Цигвинцев избирался членом Общественной палаты Пензенской области 4-го (2014-2017), 5-го (2017-2020) и 6-го (с 2020) созывов, возглавлял Совет при Губернаторе Пензенской области по делам ветеранов, был членом многих общественных советов при исполнительных органах государственной власти.

С.А. Цигвинцев внёс большой личный вклад в дело военно-патриотического воспитания молодого поколения. С 1998 года вёл наставническую работу среди молодёжи, выступал с лекциями и докладами, проводил «уроки мужества».

Ему принадлежит инициатива вручения лучшим образовательным учреждениям городов и районов области переходящей копии Знамени Победы, а также макетов самолетов (собственноручно изготовленных) школам, которым присвоены имена Героев Советского Союза – летчиков-земляков, пилотировавших подобные самолеты.

Награждён государственной наградой орденом «За службу Родине III степени», региональным почетным знаком «Во славу земли Пензенской», многими юбилейными медалями.

Скорбим вместе со всеми, кто знал Сергея Алексеевича – этого замечательного, мужественного и порядочного человека, его смерть является невосполнимой, тяжёлой, личной утратой. Светлая память о нём и его делах навсегда останется в наших сердцах.