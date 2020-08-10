Лучшие товары и услуги Пензенской области

В этом году на региональном этапе конкурса рассмотрено 88 заявок от 41 предприятия Пензенской области. Здесь и было определено, что в федеральной части программы «100 лучших товаров России» от нашего региона будут представлены 53 вида продукции и услуг. Впервые в номинации народные художественные промыслы примет участие предприятие ЗАО «Абашевская игрушка» - один из самых узнаваемых брендов нашего региона.

Дипломы лучшим вручил зампред правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Он отметил, что число участников конкурса из года в год увеличивается, что говорит об ориентации пензенского производителя на постоянное улучшение своей продукции

Программа «100 Лучших товаров России» успешно реализуется на протяжении уже 23 лет, и Пензенская область является ее активным участником.