В Пензе открыта экспозиция «Лучшие люди»

Пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области

По сообщению пресс-службы ведомства, автор представил уникальную графику, которая дополнена артефактами, некогда принадлежащими героям его картин. Это рукописные биографии, фрагменты документов, дополняющие портреты известных личностей.

Посетители выставки отмечают, что разгадать скрытую задумку автора получается не сразу, поэтому приходится внимательно всматриваться в детали и улавливать тонкие намеки.

Игорь Зейналов принимает активное участие в выставочной деятельности с конца 80-х годов. Его работы находятся в экспозициях московских арт-галерей, в галерее «Atrium» г. Карловы Вары (Чехия), художественных салонах Санкт-Петербурга.

За особый авторский почерк Игоря Зейналова в пензенской арт-среде называют «интеллигентным хулиганом и большим творческим провокатором», которого отличают внимательный и ироничный взгляд на привычные вещи.