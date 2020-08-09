Пензенские школьники стали призерами Всероссийского фестиваля

Екатерина Ососкова и Юлия Горячева. Фото: naslednikitraditsy.ru (официальный сайт Фестиваля)

Финал V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» проходил в Вологде со 2 по 5 августа текущего года. В фестивале приняли участие 2 тысячи школьников из 65 субъектов Российской Федерации, Армении, Беларуси, Донецкой народной республики, Франции и Австрии. Организаторами выступили Министерство просвещения РФ и правительство Вологодской области.

В рамках финала конкурса состоялись мастер-классы по народным художественным промыслам, конференции для педагогов и обучающихся, выставка работ участников Фестиваля по всем номинациям.

По сообщению пресс-службы Министерства образования Пензенской области, фестиваль впервые проходил в уникальном очно-дистанционном формате. Все работы участников были размещены на единой онлайн платформе, где их оценивало компетентное жюри в составе известных деятелей искусства, культуры, образования и представителей общественности. Доступность цифровой платформы позволила всем желающим оценить глубину и разнообразие истоков русской культуры, представленную в детских работах. Состоялись прямые трансляции торжественных церемоний открытия и закрытия финального этапа фестиваля, конкурсной программы.

По итогам финального этапа работы школьников из Пензы заняли призовые места.

Второе место в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Традиционная кукла» заняли учащиеся средней школы № 76 г. Пензы Екатерина Ососкова и Юлия Горячева (педагог Савинова Ольга Викторовна).

Второе место в номинации «Фольклор. Лучший вокалист» получила учащаяся Центра детского творчества Шемышейского района Анастасия Чеботарева (педагог Тихонова Елена Георгиевна). Ученик этого же Центра Андрей Резник занял третье место в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Резьба (из дерева, кости), выжигание, ковка» (педагог Ткачев Сергей Петрович).