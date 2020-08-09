14-метровый пирог приготовят на праздник «Пензенский Спас»

Областной праздник православной культуры «Пензенский Спас» в этом году пройдет 16 августа в сквере имени М.Ю. Лермонтова.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на «Пензенском Спасе» будут представлены выставки изделий народных художественных промыслов и ремесел Пензенской области. Пройдет выставка-продажа меда, яблок, образцов национальных кухонь, различные мастер-классы. Будет работать фотозона, спортивная и детская игровая площадки. Изюминкой праздника станет огромный 14-метровый Спасский пирог.

В течение дня для всех желающих будет проводиться экскурсия «Тайны Соборной площади» с посещением Спасского кафедрального собора.

На центральной площадке состоится выступление творческих коллективов из 27 районов Пензенской области. Специальным гостем праздника станет поп-фолк группа «Земляки» (г. Саранск).