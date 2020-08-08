В Мордовии сняты ограничения на занятия спортом

Соревнования по синхронному плаванию (архив) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 7 августа в республике сняты ограничения на работу объектов спортивной отрасли. По сообщению пресс-службы Правительства Республики Мордовия, свою деятельность возобновляют спортивные площадки на открытом воздухе: футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортивные сооружения.

Плавательные бассейны, теннисные, картинговые, конные центры и клубы, а также центры активного отдыха могут работать в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи.

Пункты велопроката открываются при условии использования гражданами средств индивидуальной защиты рук (перчаток) и обеспечения дезинфекции соответствующего оборудования.

Также разрешено проводить тренировки на спортивных объектах членам спортивных сборных команд РМ и РФ, профессиональным спортивным клубам и организациям.

Сняты ограничения на проведение соревнований профессиональных клубов и команд с учетом обязательного соблюдения регламентов проведения таких мероприятий.

Соответствующе изменения 6 августа внесены в указ глава республики о введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности.