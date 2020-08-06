В Пензенской области открывается сезон охоты

Охотник Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Летне-осенний сезон добычи водоплавающей, болотно-луговой, полевой, степной и боровой дичи в Пензенской области открывается в этом году 15 августа. Отправляясь на добычу дичи, охотникам необходимо иметь соответствующее разрешение.

Получить его можно, обратившись с заявлением в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области по адресу: город Пенза, Лодочный проезд, 10 в рабочее время c понедельника по пятницу с 9 утра до 6 часов вечера (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Заявление также можно подать в электронном виде через портал госуслуг. И такой вариант с каждым сезоном пользуется все большей популярностью - 864 охотника из Пензенской области подали заявки в электронном виде.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, при подаче заявления и оплате пошлины онлайн, действует скидка в размере 30% (в случае личного обращения скидка не предоставляется).

При подаче заявки через региональный портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области получить готовый документ можно в одном из ближайших многофункциональных центров города и региона. Притом сделать это можно в любое удобное время - МФЦ открыты вечером и в выходные дни.

Инструкция по получению разрешения размещена на Портале госуслуг.