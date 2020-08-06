Сказку прочитает Сергей Шакуров

Фото: Пресс- служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Московская филармония продолжает цикл программ «Домашний сезон - детям». В рамках цикла проводятся трансляции концертов из Концертного зала имени П. И. Чайковского на сайте meloman.ru.

Ссылка https://meloman.ru/videos/catalogue/for-children/

Лермонтовка присоединяется к показам и приглашает всех любителей искусства на виртуальные концерты. Начало прямых трансляций в 20.00. Затем все записи будут доступны в видеоархиве Московской филармонии.

8 августа рекомендуем посмотреть сказку «Синдбад-Мореход» (из сборника сказок «Тысяча и одна ночь»), которую прочитает артист Сергей Шакуров в сопровождении оркестра. Не пропустите! Желаем приятного просмотра.