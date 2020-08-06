1807 детей отдохнут в пензенских пришкольных лагерях

Фото пресс-службы администрации г. Пензы

Лагеря с дневным пребыванием детей начали свою работу с 3 августа. 1807 детей смогут отдохнуть на базе 31 общеобразовательного учреждения города Пензы.

Продолжительность смены - 14 дней. За это время ребята примут участие в физкультурно-спортивных, культурно-массовых, интеллектуально-познавательных мероприятиях.

Как сообщили в пресс-службе пензенской городской администрации, в школах приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности детей. Проводится обязательная термометрия детей и сотрудников лагерей, уборка помещений в соответствии с требованиями, проветривание. Мероприятия с детьми проводятся на свежем воздухе.