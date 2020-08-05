Пензенские школьники могут стать участниками всероссийского конкурса

Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Пензенцы от 11 до 17 лет могут стать участниками всероссийского конкурса для школьников «Познаем Россию и мир с Русским географическим обществом».

Чтобы принять участие в конкурсе, тем школьникам, которые интересуются наукой, необходимо во время похода или путешествия провести исследования природоведческой или эколого-краеведческой направленности под руководством педагогов. Исследовать можно любые природные объекты и явления: град, радугу, горы, реки, ледники, животных, птиц и т.д. Исследования можно проводить как в любом регионе России, так и в странах всего мира.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, Всероссийский конкурс организует Русское географическое общество (РГО) совместно с Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения при поддержке Фонда президентских грантов.

Победители конкурса будут награждены ценными призами от организаторов, а также получат возможность поехать на церемонию награждения, которая пройдет в московской штаб-квартире РГО в ноябре 2020 года.

Подать работу на конкурс и подробнее ознакомиться с правилами участия можно на сайте конкурса: http://konkurs2020.rgotomsk.com/.

Прием работ продолжится до 30 сентября 2020 года включительно.