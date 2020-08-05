Снайпер-разведчик из Пензы

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Он родился в Пензе. Служил снайпером-разведчиком в десантно-штурмовой (сейчас горной) дивизии ВДВ Новороссийска. Принимал участие в 1-й чеченской кампании в составе разведроты сводного батальона. Служил также в миротворческих войсках ООН в Югославии – сначала в Сараево, потом – в Сербской краине. Награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ООН «За службу Миру».

Алексей Иванов поговорит со зрителями интернет-трансляции о роли Пензенской области в истории Воздушно-десантных войск, которые отмечают в этом году свое 90-летие.

Виртуальное занятие организовано Детским центром Музея Победы.С 19 мая онлайн «Уроки Мужества» проходят два раза в неделю.

Присоединиться к интернет-встрече могут все желающие. Для этого необходимо открыть официальную группу Детского центра Музея Победы (https://vk.com/dcmpru) и найти запись с эфиром.

На уроках ветераны рассказывают, в каких боевых действиях принимали участие, делятся воспоминаниями о трудностях и радостях военных лет, которые им пришлось испытать. Слушатели эфира могут задать вопросы и пообщаться с героями прямо во время трансляции.