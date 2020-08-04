В Пензенской области отремонтируют 15 километров теплосетей

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Подготовку к отопительному сезону в Пензенской области обсудили на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 3 августа.

По словам начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаила Панюхина, на сегодня жилой фонд готов к зиме на 81%, учреждения культуры – на 72%, общеобразовательные учреждения – на 81%, медицинские учреждения – на 60%, котельные – на 70%, тепловые сети – на 62%.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в рамках подготовки к отопительному сезону запланировано отремонтировать более 15 километров тепловых сетей. Строительство новых котельных ведется в Вадинском, Земетчинском, Каменском, Колышлейском, Наровчатском, Сердобском, Сосновоборском и Пензенском районах области. Глава региона Иван Белозерцев потребовал уделять контролю этих работ повышенное внимание и решить все проблемные вопросы до наступления холодов.

«До 15 сентября жилой фонд должен быть стопроцентно готов», - подчеркнул губернатор.