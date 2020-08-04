Предприятия Пензенской области и Мордовии в лидерах по надоям молока

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:26:52+03:00

По данным минсельхоза России суточный объем реализации молока, а также средний надой молока от одной коровы в регионах превысил прошлогодние показатели

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Федеральное аграрное ведомство отметило субъекты-лидеры страны по среднему надою молока. Животноводческие предприятия региона отмечены в числе лучших.

«Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Пензенская, Липецкая, Калининградская, Владимирская, Белгородская, Вологодская, Калужская, Кировская, Тульская, Воронежская, Рязанская, Ярославская, Архангельская, Московская, Тюменская и Свердловская области, Краснодарский и Приморский края, республики Крым, Карелия и Мордовия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову», - сообщается в сообщении пресс-службы минсельхоза России.

ИСТОЧНИК KP.RU