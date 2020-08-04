2020-08-04T09:28:06+03:00
Общество

Помощь в подготовке детей к школе

Задачу поддержать малообеспеченные и многодетные семьи Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поставил во время совещания в понедельник, 3 августа
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Первоклассники на торжественной линейкеПервоклассники на торжественной линейкеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Традиционно в августе мы проводим региональную акцию «Собери ребёнка в школу». Не ждите, времени осталось меньше месяца. Поручаю министерствам труда и образования, главам городских округов и муниципальных районов организовать эту работу на территории региона», - поставил задачу глава субъекта Федерации.

«Надо подключить к данной акции депутатов, представителей бизнеса, общественных и социальных организаций. В этом году есть особенность, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Это значит, что тем, кто нуждается, ещё сложнее подготовить детей в школу. Прошу подумать и провести эту работу, не откладывая на последние дни перед началом нового учебного года. Заранее нужно такую помощь людям оказать», - нацелил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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