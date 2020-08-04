2020-08-04T06:46:53+03:00
Общество

Масочно-перчаточный режим - элементарная мера предосторожности

Глава администрации Саранска Петр Тултаев дал указание продолжать рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте
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«Я понимаю, что люди устали от масок и реагируют на наши требования соответственно. Но это не чья-то прихоть, а элементарные меры предосторожности. Когда мы говорим про 1 сентября, становится тревожно: приедет масса людей в город, мы должны быть сами бдительными в этом отношении и людей призывать. Вирус, по большому счету, никуда не ушел», - отметил мэр Саранска.

Петр Тултаев акцентировал внимание на полном соблюдении профилактических мер в подведомственных Администрации города учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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