Другое питание не заменит грудное молоко

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:47:45+03:00

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Ежегодно с 1 по 7 августа Всемирная Организация здравоохранения декларирует проведение «Всемирной недели поддержки грудного вскармливания». Её цель - информирование женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.

«Кормление грудным молоком это самый лучший способ питания для новорожденного, - говорит заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. - Это естественное продолжение физиологических процессов, таких как зачатие, беременность и роды. Никакое другое питание в полной мере не заменит ребенку грудное молоко. Именно в молоке кормящей мамы находится более 500 питательных веществ, необходимых для нормального развития организма малыша».

Понимая насколько важно заботиться о здоровье будущего поколения, начиная с августа 2020 года, в Пензенской области запущен новый информационно-просветительский проект, направленный на кормящих мам, «Эликсир здоровья».

Как избежать основных заблуждений и страхов, касающихся начала вскармливания, женщины смогут узнать на занятиях в женских консультациях и детских поликлиниках.

Первые занятия пройдут уже в этот четверг, 6 августа, в детских поликлиниках в 10:00 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU