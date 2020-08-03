Самозанятые пензенцы смогут платить налоги по сниженной ставке

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:25:28+03:00

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Специального налоговый режим на профессиональный доход для самозанятых граждан начал действовать в Пензенской области с 1 июля текущего года. Данный режим был утвержден Законодательным Собранием региона еще в апреле. Воспользоваться льготными ставками могут пензенцы, работающие на себя, а также индивидуальные предприниматели, создающие собственный продукт или оказывающие услуги без посредников.

Например, в качестве самозанятых могут работать косметологи на дому, специалисты фото- и видеосъемки на заказ, организаторы мероприятий и праздников, предоставляющие бухгалтерские услуги и услуги по перевозке пассажиров и грузов, работающие удаленно через электронные площадки, сдающие жилье в аренду, а также занимающиеся строительством и ремонтом.

«Налог с доходов в новом режиме уплачивается по льготным ставкам: 4% - с доходов физических лиц, и 6% - с доходов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. При этом доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год», - уточнили в пресс-службе Министерства экономики Пензенской области.

Самозанятые граждане могут претендовать на получение услуг в региональном центре «Мой бизнес»: получить консультацию специалистов, принять участие в образовательных программах для бизнеса.

Для регистрации в качестве самозанятого не обязательно посещать налоговую инспекцию – можно воспользоваться специальными сервисами: личным кабинетом налогоплательщика или мобильным приложением «Мой налог». В приложении можно узнать сумму налога, сформировать чек, а также контролировать свои доходы.

ИСТОЧНИК KP.RU