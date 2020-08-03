2020-08-03T12:21:27+03:00
Происшествия

Бдительность росгвардейцев

В Пензенской области предотвращено возгорание жилого дома
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Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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В городе Спасске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области оперативно отреагировали на запах гари и плавленой пластмассы, исходящего от частного дома по улице Пролетарской, провели внешний осмотр строения и вызвали наряд пожарной службы.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили начинающееся возгорание тыльной части дома и оперативно локализовали его очаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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