Бдительность росгвардейцев
В Пензенской области предотвращено возгорание жилого дома
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
Изменить размер текста:
В городе Спасске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области оперативно отреагировали на запах гари и плавленой пластмассы, исходящего от частного дома по улице Пролетарской, провели внешний осмотр строения и вызвали наряд пожарной службы.
Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили начинающееся возгорание тыльной части дома и оперативно локализовали его очаг.
ИСТОЧНИК KP.RU