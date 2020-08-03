Новый этап строительства третьего цеха

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:29:26+03:00

В Пензе на территории компании «СтанкоМашСтрой» продолжаются работы по возведению нового производственного здания

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Ввести в эксплуатацию третий цех общей площадью 854 квадратных метра планируется в сентябре 2020 года.

В настоящее время ведутся работы по сооружению инженерных коммуникаций. В частности, от собственной котельной, расположенной на территории предприятия, осуществляется прокладка трубопровода бестраншейным методом, не вскрывая поверхность грунта, сохраняя растительность, и не нарушая целостность асфальтового покрытия.

В ближайшее время строители приступят к монтажу отопительной системы и водоснабжения, также продолжится внутренняя отделка помещения. Все работы ведутся строго по графику с соблюдением требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности, предъявляемых к промышленным объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU