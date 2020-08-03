2020-08-03T10:54:37+03:00
Звезды

В Москве открылась выставка Александра Бенуа

Культурная жизнь в столицу вернулась с проливным дождем и выставкой Александра Бенуа
Поделиться:
Книга А. Бенуа "Азбука в картинкахъ"Книга А. Бенуа "Азбука в картинкахъ"Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Первого августа в "Доме русского зарубежья" открылась экспозиция «Радостный труженик» приуроченная к 150-летию художника, без которого был бы невозможен наш Серебряный век.

Гениальный театральный живописец, сподвижник Сергея Дягилева и соавтор "Русских сезонов", Бенуа впервые сделал декорации произведением искусства.

Всего на выставке около пятидесяти работ из частных коллекций. Есть и драгоценные виды Версаля - это трофеи любого коллекционера - и то, что никогда не выставлялось: например, «Альпийский пейзаж в окрестностях Люцерны» (1936) и портреты художника, выполненные современниками.

Художник революционно подошел, в том числе, к книжной иллюстрации, сделав ее ювелирным искусством. На специальных экранах зритель может полистать знаменитую "Азбуку", которую Александр Бенуа рисовал для своего сына Николеньки, стараясь разбудить его воображение. Каждая страничка - это настоящий экшн, а особенно символичным казалось то, что книга в витрине была открыта на букве "У", символизирующей ураган и сильный дождь. (В день открытия выставки примерно то же самое творилось в Москве, так, что многочисленные гости оказались вымокшими до нитки).

Подробнее – в материале Евгении Коробковой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саранске по улице Коваленко c 3 по 5 августа будет ограничено движение
Улучшение обслуживания пассажиров общественного транспорта Пензы
В Москве открылась выставка Александра Бенуа
В Пензе полицейские раскрыли кражу брошенного автомобиля
Городские библиотеки Пензы - победители федерального конкурса
В Пензе состоялся торжественный митинг, посвященный 90-летию ВДВ
Ночью в Пензе перекроют движение на одном из перекрестков
Акция «Ночь в зоопарке» продлена
При повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю
Первый командующий ВДВ - наш земляк
Взгляд на благоустройство улиц и скверов Пензы
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа
Лучший показатель среди субъектов округа
Открылась первая смена детских лагерей
Первое полугодие - результат отличный
В Пензе возле Соборной площади увеличили число парковочных мест
Трудности переговорного процесса с представителями ПАО «Т Плюс»
Мошенник обманул жителей Бессоновского района на 246 тысяч рублей
В Саранске разыскивают мужчину, пропавшего в 2014 году
Похищенный в Пензенской области трактор нашелся в Мордовии
По следам забытых усадеб
Пензенские врачи прошли подготовку к работе в условиях воздушных судов
На рыбалке в Пензенской области утонул мужчина, запутавшись в леске
В Мордовии мужчина руками и ногами избил сожительницу
В Пензе и Кузнецке полицейские вручили детям игрушки за храбрость