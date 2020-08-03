В Москве открылась выставка Александра Бенуа

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:54:37+03:00

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Первого августа в "Доме русского зарубежья" открылась экспозиция «Радостный труженик» приуроченная к 150-летию художника, без которого был бы невозможен наш Серебряный век.

Гениальный театральный живописец, сподвижник Сергея Дягилева и соавтор "Русских сезонов", Бенуа впервые сделал декорации произведением искусства.

Всего на выставке около пятидесяти работ из частных коллекций. Есть и драгоценные виды Версаля - это трофеи любого коллекционера - и то, что никогда не выставлялось: например, «Альпийский пейзаж в окрестностях Люцерны» (1936) и портреты художника, выполненные современниками.

Художник революционно подошел, в том числе, к книжной иллюстрации, сделав ее ювелирным искусством. На специальных экранах зритель может полистать знаменитую "Азбуку", которую Александр Бенуа рисовал для своего сына Николеньки, стараясь разбудить его воображение. Каждая страничка - это настоящий экшн, а особенно символичным казалось то, что книга в витрине была открыта на букве "У", символизирующей ураган и сильный дождь. (В день открытия выставки примерно то же самое творилось в Москве, так, что многочисленные гости оказались вымокшими до нитки).

Подробнее – в материале Евгении Коробковой

ИСТОЧНИК KP.RU