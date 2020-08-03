2020-08-03T06:50:05+03:00
Звезды

Городские библиотеки Пензы - победители федерального конкурса

30 июля на сайте «Библиотека нового поколения» были опубликованы результаты всероссийского конкурса проектов по модернизации библиотек
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Среди сотен заявок из 82 регионов России – проект муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Пензы» по обновлению городской библиотеки №2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, расположенной на пр. Победы, 6 получил наивысшую оценку экспертного совета.

Заявка пензенских библиотекарей набрала 200 баллов из 200 возможных, планируется, что обновленная библиотека примет посетителей уже к концу 2021 года. После модернизации, в библиотеке появятся новые комфортные зоны для работы с детьми и молодежью, обновится фонд, будут организованы локации для групповых занятий и дискуссий.

- Для нас это потрясающая новость, - отметила директор МБУ «ЦБС г. Пензы» Галина Асеева. - Хочется выразить искреннюю признательность всем, кто поддержал наш проект на этапе подготовки.

Согласно конкурсному регламенту, на модернизацию библиотеки из федерального бюджета будет выделено пять миллионов рублей, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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