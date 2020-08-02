2020-08-02T11:36:29+03:00
Общество

Первый командующий ВДВ - наш земляк

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с Днем Воздушно-десантных войск
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем воздушно-десантных войск Российской Федерации!

Созданные в 1930 году, воздушно-десантные войска прошли большой путь становления и развития.

Пензенцы по праву гордятся тем, что первым командующим ВДВ стал наш земляк Василий Афанасьевич Глазунов – генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза, который уже при жизни стал легендой.

Современные воины-десантники бережно сохраняют и приумножают патриотические традиции дедов и отцов. Они прошли прекрасную военную подготовку и обладают всеми качествами настоящей военной элиты.

Служба в воздушно-десантных войсках по праву считается сложным и ответственным делом, но носить гордое имя десантника всегда мечтали и мечтают тысячи мальчишек. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю всем воинам-десантникам, ветеранам ВДВ крепкого здоровья, благополучия, счастья!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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