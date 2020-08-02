2020-08-02T08:24:28+03:00
Экономика

Лучший показатель среди субъектов округа

Пензенская область в лидерах Приволжского федерального округа по урожайности зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур
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Фото пресс-службы минсельхоза Пензенской областиФото пресс-службы минсельхоза Пензенской области
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Средняя урожайность в сельхозпредприятиях области составляет на отчетную дату 42 ц/га. Это лучший показатель среди субъектов округа.

В хозяйствах всех форм собственности региона получен урожай зерновых и зернобобовых в 643,5 тыс. тонн. Уборочная кампания в районах области идет хорошими темпами, на отчетную дату убрано 18%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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