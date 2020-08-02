Лучший показатель среди субъектов округа
Пензенская область в лидерах Приволжского федерального округа по урожайности зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур
Фото пресс-службы минсельхоза Пензенской области
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Средняя урожайность в сельхозпредприятиях области составляет на отчетную дату 42 ц/га. Это лучший показатель среди субъектов округа.
В хозяйствах всех форм собственности региона получен урожай зерновых и зернобобовых в 643,5 тыс. тонн. Уборочная кампания в районах области идет хорошими темпами, на отчетную дату убрано 18%.
ИСТОЧНИК KP.RU