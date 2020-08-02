2 Авг. 2020 2020-08-02T08:24:28+03:00

Пензенская область в лидерах Приволжского федерального округа по урожайности зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур

Изменить размер текста: A A

Средняя урожайность в сельхозпредприятиях области составляет на отчетную дату 42 ц/га. Это лучший показатель среди субъектов округа.

В хозяйствах всех форм собственности региона получен урожай зерновых и зернобобовых в 643,5 тыс. тонн. Уборочная кампания в районах области идет хорошими темпами, на отчетную дату убрано 18%.

ИСТОЧНИК KP.RU