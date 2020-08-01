В Пензе возле Соборной площади увеличили число парковочных мест

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:12:25+03:00

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На улице Карла Маркса на участке от улицы Володарского до улицы Кирова обустроены дополнительные парковочные места

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь было заменено асфальтобетонное покрытие, и за счет проезжей части увеличено парковочное пространство.

Ширина проезжей части позволяет принять данные меры, не создавая препятствий для участников дорожного движения. Знак «Остановка запрещена» демонтирован, сделана соответствующая разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU