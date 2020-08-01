В Саранске разыскивают мужчину, пропавшего в 2014 году

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:31:28+03:00

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Отделом полиции № 4 УМВД России по го Саранск разыскивается без вести пропавший Рощин Валерий Анатольевич, 1964 года рождения, уроженец и житель города Саранска, который в 2014 году ушел из дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза светлые.

Разыскиваемый может проживать в сельской местности, работать по найму на сельскохозяйственных, строящихся объектах, а также у частных лиц.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите эту информацию по телефонам: 8(8342) 29-77-44, 29-77-01 либо 102.

ИСТОЧНИК KP.RU