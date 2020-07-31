2020-07-31T15:18:13+03:00
Недвижимость

Задолженность потребителей электроэнергии Пензенской области значительно выросла

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Потребители электроэнергии в Пензенской области наращивают задолженность за потребленный ресурс. Общая сумма задолженности всех клиентов перед гарантирующим поставщиком электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» на 1 июля 2020 года составила более 2 млрд рублей.

Несоблюдение условий договора энергоснабжения, нарушение платежной дисциплины и наращивание многомиллионных долгов характерно для всех основных категорий потребителей. Так, суммарный долг исполнителей коммунальных услуг превысил 189 млн рублей.

Серьезную обеспокоенность у энергетиков вызывает рост задолженности у предприятий тепло- и водоснабжения, суммы по данным категориям составили 273,5 млн рублей и 176,4 млн рублей соответственно.

Значительная сумма задолженности накоплена и жителями региона, за физическими лицами - неплательщиками числится долг за электричество в размере 360,7 млн рублей. Общая задолженность по группе «прочие потребители» – 985,2 млн рублей.

ООО «ТНС энерго Пенза» на постоянной основе предпринимает весь комплекс мер, предусмотренный действующим российским законодательством, по урегулированию сложившейся негативной ситуации.

Необходимо отметить, что нарушение потребителями условий договоров энергоснабжения в виде неоплаты ресурса несет крайне отрицательные последствия не только для самих клиентов. Недостаточность финансовых средств у энергосбытовой компании для выполнения своих обязательств перед оптовым рынком и сетевыми организациями создает угрозу социально-экономической стабильности в Пензенской области в целом.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех потребителей погасить задолженность в кратчайшие сроки, а также своевременно и в полном размере вносить плату за электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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