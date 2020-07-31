Пензенские пенсионеры смогут восстановить неиспользованные льготные поездки
Данное решение принято на основании постановления губернатора Пензенской области
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После снятия ограничений по обязательному соблюдению режима самоизоляции для лиц старше 65-лет пензенские пенсионеры смогут обратиться с письменным заявлением в муниципальное унитарное предприятие «АРЦИС» и восстановить неиспользованные поездки.
МУП «АРЦИС» находится на ул. Суворова, 122а, 3 этаж, телефон: +7 (8412) 99-07-77. Режим работы организации: с пн-пт с 08:30 до 17:30, обед c 12:30 до 13:30.
ИСТОЧНИК KP.RU