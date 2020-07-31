ООО «ТНС энерго Пенза» запустило акцию «Оплачивай счета за свет онлайн и получай скидки в интернет-магазинах»

31 Июль 2020 2020-07-31T11:11:36+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» совместно с Платежным сервисом А3 сообщает клиентам о новой акции «Оплачивай счета за свет онлайн и получай скидки в интернет-магазинах».

Период самоизоляции перевел многие привычные всем процессы в дистанционный режим. Коснулось это и совершения покупок, значительная часть которых переместилась в интернет-магазины. Поэтому в энергосбытовой компании уверены, что как никогда полезными для клиентов окажутся скидки в онлайн-магазинах широкого профиля: от товаров для дома до товаров для животных.

Теперь при каждой оплате электроэнергии в личном кабинете на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» или по ссылке в электронной квитанции потребители получают скидки до 50% на товары и услуги партнеров компании.

В акции гарантирующего поставщика электроэнергии участвуют интернет-магазины: Metro, Л’Этуаль, Рив Гош, Yves Rocher, Philips, сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff, Sunlight, Дочки-Сыночки, Максидом, Четыре лапы, Gloria Jeans и многие другие.

Подключить электронные сервисы «ТНС энерго» и получать скидки при оплате электроэнергии можно следующими способами:

- самостоятельно, воспользовавшись простыми инструкциями по подключению «Электронной квитанции» или «Личного кабинета»;

- отправив заявку в свободной форме на почту vopros@penza.tns-e.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU