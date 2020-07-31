При поездке в общественном транспорте маска и перчатки - обязательны

31 Июль 2020 2020-07-31T10:06:51+03:00

В Саранске продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси

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С 26 мая по 30 июля сотрудниками Администрации города и правоохранительных органов проверено 13 640 единиц общественного транспорта. За нарушение масочно-перчаточного режима в автобусах, троллейбусах составлено 84 протокола, 5 917 пассажиров на месте устраняли замечания - надевали маску или перчатки.

На соблюдение установленных требований проводятся проверки и в отношении легкового такси. Во время профилактических рейдов с 11 июня по 29 июля сотрудниками Транспортного управления, министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия и ГИБДД проверено 329 машин такси, 298 выявленных нарушений масочно-перчаточного режима были устранены на месте, составлено 25 протоколов, из них 23 - на водителей такси.

Городской оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции призывает пассажиров неукоснительно соблюдать введенные профилактические меры - при поездке в автобусе, троллейбусе и такси использовать средства индивидуальной защиты.

В противном случае, при выявлении нарушений, гражданин может быть привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU