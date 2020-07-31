При поездке в общественном транспорте маска и перчатки - обязательны
С 26 мая по 30 июля сотрудниками Администрации города и правоохранительных органов проверено 13 640 единиц общественного транспорта. За нарушение масочно-перчаточного режима в автобусах, троллейбусах составлено 84 протокола, 5 917 пассажиров на месте устраняли замечания - надевали маску или перчатки.
На соблюдение установленных требований проводятся проверки и в отношении легкового такси. Во время профилактических рейдов с 11 июня по 29 июля сотрудниками Транспортного управления, министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия и ГИБДД проверено 329 машин такси, 298 выявленных нарушений масочно-перчаточного режима были устранены на месте, составлено 25 протоколов, из них 23 - на водителей такси.
Городской оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции призывает пассажиров неукоснительно соблюдать введенные профилактические меры - при поездке в автобусе, троллейбусе и такси использовать средства индивидуальной защиты.
В противном случае, при выявлении нарушений, гражданин может быть привлечен к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU