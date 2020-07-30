Новый механизм поддержки успешных хозяйств Пензенской области

30 Июль 2020 2020-07-30T18:15:21+03:00

Поручил проработать Иван Белозерцев во время знакомства с КФХ «Малинки» в Малосердобинском районе в четверг, 30 июля

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Семейное хозяйство Романа и Марины Кравченко ведёт отсчёт с 2015 года, когда супруги прибыли из Сочи на постоянное место жительства в Старое Славкино. Приобрели в собственность 20 га земли, с целью выбора растений для культивирования заказали детальный анализ почвы. В 2017 году зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство.

В 2018 году семья Кравченко получила государственную поддержку по Программе «Начинающий фермер» в размере 1 млн 500 тыс. рублей на развитие своего предприятия. На средства гранта была приобретена навесная техника - дискатор и почвофрез, мотопомпа, система полива на 5 га, установлена фильтр-станция для капельного полива, а также закуплены саженцы клубники.

В настоящий момент малое агропредприятие имеет полный набор сельскохозяйственной техники. Наёмных рабочих привлекают только в период сбора ягоды. В планах хозяйства - дальнейшее увеличение посадочных площадей садовой земляники, малины, смородины. И организация перерабатывающего производства.

В ходе общения с главой исполнительной власти области предприниматели пояснили, что дополнительно к уже имеющимся насаждениям в июле этого года произведена посадка садовой земляники на площади 1 га. Высажено 3 сорта итальянской и голландской селекции.

Первый урожай земляники в количестве 30 центнеров был получен в позапрошлом году. В 2019 году валовой сбор указанной ягоды составил 50 центнеров.

В 2020 году с площади 3,2 га собран урожай в количестве 100 центнеров. Весь полученный урожай реализован в городе Пензе. «Это лучший пример того, как нужно развиваться начинающим фермерам. Главное – это большое желание организовать своё дело и наличие земли», - отметил Иван Белозерцев. - Будем ваше хозяйство и подобные ему и дальше поддерживать».

Глава субъекта Федерации поручил проанализировать работу КФХ региона за последние годы на предмет достижений и продумать механизмы увеличения грантовой поддержки тех хозяйств, которые добились реальных результатов, создали рабочие места и приумножили объёмы выпускаемой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU