2020-07-30T15:41:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлен

В этот раз – до 13 августа
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора были внесены сегодня.

Согласно им, возобновляется проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия, при одновременном соблюдении условий методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По-прежнему сохраняется самоизоляция для граждан старше 65, а также граждан, имеющих тяжелые хронические заболевания. Также ношение масок все еще обязательно в помещениях и общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пензенской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медицинская помощь приходит с передвижными комплексами
Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлен
ООО «ТНС энерго Пенза» оказывает помощь медицинским учреждениям региона
Хороший детский сад, красивые, умные дети
В Пензе в летнюю пору места отдыха горожан на особом контроле
Рекордный урожай - до 2 миллионов тонн зерна
В Пензенской области женщина побила любовницу мужа
Программа газоснабжения и газификации Пензенской области
Завтра в Пензе без воды останутся несколько улиц
1 августа Пензенский зоопарк будет работать допоздна
Лесничий из Мордовии получил полмиллиона за сокрытие факта незаконной вырубки
В Пензе закрашивают граффити на правом берегу Суры
Пензенцы выбирают бесконтактное получение счетов за электроэнергию
Пензенцев приглашают на мастер-класс по зумбе
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Завтра в Мордовии ожидается гроза с градом
В Мордовии на работу в УФСИН принимали профессиональных спортсменов
Социальная карта жителя Пензы
При перегрузке емкости оторвавшийся кусок металла нанес мужчине травму
До прихода полицейских мужчина успел съесть украденные пельмени
Вечерние экскурсии «Тайны Соборной площади»
В надежде помочь виртуальному жениху заработать большие деньги
В Саранске изменятся маршруты движения общественного транспорта
В селе Песчанка будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт
В связи с психическим расстройством
Житель Мордовии украл более 80 бутылок водки у работодателя
В компании «СтанкоМашСтрой» продолжается реализация национального проекта
На площади Победы в Шемышейке установят современную подсветку