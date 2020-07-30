Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлен

30 Июль 2020 2020-07-30T15:41:47+03:00

В этот раз – до 13 августа

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Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора были внесены сегодня.

Согласно им, возобновляется проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия, при одновременном соблюдении условий методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По-прежнему сохраняется самоизоляция для граждан старше 65, а также граждан, имеющих тяжелые хронические заболевания. Также ношение масок все еще обязательно в помещениях и общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU