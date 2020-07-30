ООО «ТНС энерго Пенза» оказывает помощь медицинским учреждениям региона

30 Июль 2020 2020-07-30T14:08:53+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области оказал помощь медицинским учреждениям в реализации мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Данная инициатива была озвучена ООО «ТНС энерго Пенза» и группой других пензенских предприятий в апреле текущего года и поддержана губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Энергосбытовой компанией были профинансированы мероприятия по дополнительному оснащению средствами защиты и лекарствами областных учреждений здравоохранения, осуществляющих лечение больных COVID-19. Приобретены и переданы медицинским работникам 500 защитных комбинезонов и 50000 защитных анатомических масок. Также значительные средства были выделены на проведение санитарных мероприятий на территории региона и организацию бесплатного питания персонала учреждений здравоохранения.

— Неравнодушие и высокая степень социальной ответственности являются характерными чертами нашей компании, поэтому активное участие в общем деле стало для нас естественным шагом. Тем более, мы рады помочь медицинским работникам, чей труд направлен на сохранение здоровья и жизней людей, — отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

ИСТОЧНИК KP.RU