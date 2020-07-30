30 Июль 2020 2020-07-30T11:39:41+03:00

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В рамках реализации региональной программы капитального ремонта зданий образовательных организаций в 2019 году была осуществлена реконструкция мичуринского детского сада. Проведены кровельные и сантехнические работы, заменены оконные и дверные блоки, обустроена система «тёплый пол», смонтированы металлические ограждения, установлены противопожарные двери, окрашены стены и потолки внутренних помещений.

Глава областной исполнительной власти осмотрел игровые комнаты и музыкальный зал, отметил, что для развития детей созданы достойные условия. «Хороший детский сад, красивые, умные дети. Приятно видеть вас в отличном настроении», - поделился впечатлениями Иван Белозерцев.

«Как бы сложно ни было, но областная программа ремонта детских садов должна быть продолжена. У нас ещё немало дошкольных учреждений, которые надо приводить в порядок», - резюмировал глава субъекта РФ.

В настоящее время дошкольную организацию в посёлке Мичуринский посещают 136 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. С ними работают 11 педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU